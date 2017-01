Върнете се към по-простичките и пикселизирани времена с цяла колекция гейм музика на SEGA в Spotify

Саундтракът към дадена игра може да има не по-малко влияние върху геймърите от геймплея. Милиони фенове настръхват, когато чуят позната мелодия и някои игри са останали в спомените им като придружени от уникална музика.

Не е задължително всички заглавия на SEGA да са такива музикални емблеми, но ретро насладата от тях наистина е за всички сетива. Японската компания отвори собствен канал в Spotify, където свободно може да стриймвате музика от някои от любимите заглавия от вашето детство.

В прилежно подбраната селекция ще откриете музиката към десетки игри от няколко конзолни поколения, включително и класики като Out Run, Sonic the Hedgehog, Shinobi, Golden Axe, Virtua Fighter и Jet Set Radio. Тук присъства и саундтракът към емблематичната ролева поредица Skies of Arcadia, както и към по-малко познатата Chain Chronicle.

Пълните албуми са напълно безплатни и практически ви молят да се върнете назад във времето, когато аркадните салони и 16- и 32-битовите игри владееха света.