Изпълнителният директор на Valve Гейб Нюъл ще проведе в Reddit AMA (Ask Me Anything) дискусия с потребители на социалната мрежа на 17.01. Това бе потвърдено от модераторите на r/The_Gaben и r/Steam.

Както знаете AMA срещите представляват дискусии под формата на въпроси и отговори с популярни (или наълно неизвестни) личности. Обикновено те са доста любопитни и може да видите отговори на въпроси, които няма да срещнете по известните медии, а защо не и вие самия да получите отговор на зададен от вас въпрос. Всъщност, споменавайки медиите, нерядко тези дискусии са източник за изданията на новини.

Какви ще са въпросите предстои да разберем, но може да се предположи: неуспешния старт на Steam Machines, Half-Life 3, противоречията около DOTA 2, скандалите, свързани с Counter-Strike в последно време, Half-Life 3, бъдещето на Team Fortress, отново Half-Life 3, нещо подобно.