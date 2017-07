Гейм индустрията се прощава с майстора на хоръра Джордж Ромеро

Дизайнери и фенове си взимат последно сбогом с големия режисьор и баща на зомби филмите Джордж Ромеро, който почина от рак на 77 години.

Считан от мнозина за основоположник на зомби жанра във филмите, влиянието на Ромеро лесно може да бъде открито в развлекателния бизнес.

Той бе обезсмъртен и в зомби режима на Call of Duty: Black Ops, където беше един от персонажите заедно с Робърт Енгелунд, познат като Фреди Крюгер, Дани Трехо, Майкъл Рукър и Сара Мишел Гелар от Buffy.

Сред известните личности от гейминга, които изказаха съболезнованията си за кончината на Ромеро, са Хидео Коджима, главният дизайнер на The Last of Us Нийл Дръкман, ексцентричният дизайнер Хидеки Камия, Джон Смедли и др.

This film has changed my life when I was 15, in Spring. Rest in Peace. pic.twitter.com/xEiqfoef7D — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 17, 2017

RIP George Romero… as a student I had the privilege of briefly working with you. The Last of Us wouldn't exist without your inspiration. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 16, 2017

@PG_kamiya R.I.P George a romero he was very important for resident evil 1&2 🙁 pic.twitter.com/D1JVf5vD2l — BARONXAVIER (@BARONXAVIER) July 16, 2017