Blizzard е заета не само с подобряването на Overwatch, но успява да отдели достатъчно време и за Diablo III. Съвсем скоро излиза неголямото DLC с име „Завръщането на Некроманта“ (Diablo 3: Rise of the Necromancer).

Това допълнение ще могат да инсталират (след като го купят разбира се) само геймърите, успели да поставят Diablo III: Reaper of Souls или Diablo III: Ultimate Evil Edition. Тоест, това допълнение няма как да се оцени само с оригиналната DLC III.

Допълнението предлага нов клас, един доста странен малък домашен любимец и чифт козметични криле, като заедно с играта се предлагат рамка, флаг, вимпел и други дреболии. Blizzard обича да продава подобни нещица.

С това допълнение в Diablo III се появяват така наречените обители на съдбата, портали на терзанието, Мъгливата пустош и Храмът на първородните. Клиентът за играта се обновява до версия 2.6.0.

Допълнението Diablo 3: Rise of the Necromancer излиза на 27-ми юни тази година за персонални компютри, Xbox One и PlayStation 4 при цена $14,99. Версията за персонални компютри може да бъде закупена от магазина на Blizzard, а за PlayStation 4 и Xbox One – съответно в PlayStation Store и Xbox One. Предлага се и пълното издание с име Eternal Collection с първоначална цена $38,99, която след рекламния период ще нарасне до $59,99.