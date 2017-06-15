Ето всички игри, които ще получат подобрения за Xbox One X

Ако дадете 500 долара, за да се сдобиете с новия лъскав Xbox One X, то определено ще искате да научите и кои точно заглавия ще бъдат оптимизирани за най-новата ревизия на конзолата.
Списъкът по-долу не е официален, но е най-доброто, с което разполагаме на базата на различни анонси, интервюта и изтекла информация от кулоарите на Е3 2017.
Както ще се убедите, от новата версия на конзолата се възползват най-разнообразни заглавия, някои от които с нея или без нея няма да бъдат нито по-добри, нито по-интересни. Xbox One X е добра идея, но не изглежда важна придобивка, освен ако бюджетът не е проблем.
Без повече разсейване, ето и всички Xbox One X Еnhanced игри:
Anthem
Ark: Survival Evolved (1080p & 60FPS)
Assassin’s Creed: Origins (Checkerboard 4K & 60FPS)
Astroneer
Ashen (4K)
Battlefield 1
Chess Ultra
Conan Exiles – (4K, Xbox One X patch coming)
Crackdown 3 (native 4K)
Dead Rising 4
Destiny 2 (30FPS)
Dishonored 2
DOOM
Dragon Ball Fighter Z
Elder Scrolls Online (aiming for 4K, no further details)
Elite Dangerous (features 4K patch)
Everspace
F1 2017 (features 4K, 60FPS, HDR Support, as well as „other graphical improvements“)
Fallout 4
Farming Simulator 18
Final Fantasy 15
For Honor
Forza Horizon 3
Forza Motorsport 7 (features Native 4K & 60FPS)
Gears of War 4 (Native 4K)
Halo Wars 2
Hitman
Homefront: The Revolution
Injustice 2
Killer Instinct
Mantis Burn Racing
Metro Exodus
Middle Earth: Shadow of War
Minecraft
Outlast 2
Paladins: Champions of the Realm (features Native 4K & 60FPS)
Path of Exile (4K & 60FPS)
Portal Knights
Pure Chess
Raiders of the Broken Planet (4K)
Resident Evil 7
RiME
Rocket League
Sea of Thieves
Skyrim SE
Slime Rancher
SMITE (features Native 4K & 60FPS)
State of Decay 2
Super Lucky’s Tale
SUPERHOT
Tekken 7
The Surge
Titanfall 2
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
Warhammer: End Times – Vermintide
We Happy Few
Witcher 3
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