Ето всички игри, които ще получат подобрения за Xbox One X

Ако дадете 500 долара, за да се сдобиете с новия лъскав Xbox One X, то определено ще искате да научите и кои точно заглавия ще бъдат оптимизирани за най-новата ревизия на конзолата.

Списъкът по-долу не е официален, но е най-доброто, с което разполагаме на базата на различни анонси, интервюта и изтекла информация от кулоарите на Е3 2017.

Както ще се убедите, от новата версия на конзолата се възползват най-разнообразни заглавия, някои от които с нея или без нея няма да бъдат нито по-добри, нито по-интересни. Xbox One X е добра идея, но не изглежда важна придобивка, освен ако бюджетът не е проблем.

Без повече разсейване, ето и всички Xbox One X Еnhanced игри:

Anthem

Ark: Survival Evolved (1080p & 60FPS)

Assassin’s Creed: Origins (Checkerboard 4K & 60FPS)

Astroneer

Ashen (4K)

Battlefield 1

Chess Ultra

Conan Exiles – (4K, Xbox One X patch coming)

Crackdown 3 (native 4K)

Dead Rising 4

Destiny 2 (30FPS)

Dishonored 2

DOOM

Dragon Ball Fighter Z

Elder Scrolls Online (aiming for 4K, no further details)

Elite Dangerous (features 4K patch)

Everspace

F1 2017 (features 4K, 60FPS, HDR Support, as well as „other graphical improvements“)

Fallout 4

Farming Simulator 18

Final Fantasy 15

For Honor

Forza Horizon 3

Forza Motorsport 7 (features Native 4K & 60FPS)

Gears of War 4 (Native 4K)

Halo Wars 2

Hitman

Homefront: The Revolution

Injustice 2

Killer Instinct

Mantis Burn Racing

Metro Exodus

Middle Earth: Shadow of War

Minecraft

Outlast 2

Paladins: Champions of the Realm (features Native 4K & 60FPS)

Path of Exile (4K & 60FPS)

Portal Knights

Pure Chess

Raiders of the Broken Planet (4K)

Resident Evil 7

RiME

Rocket League

Sea of Thieves

Skyrim SE

Slime Rancher

SMITE (features Native 4K & 60FPS)

State of Decay 2

Super Lucky’s Tale

SUPERHOT

Tekken 7

The Surge

Titanfall 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Warhammer: End Times – Vermintide

We Happy Few

Witcher 3