Ето всяка една потвърдена игра за Nintendo Switch

Системата е обявена, интересът е огромен, но какво е една конзола без своите игри?

За щастие, премиерата на Nintendo Switch ще бъде съпроводена с двадесетина силни заглавия в една атрактивна комбинация от нови суперхитове като The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Xenoblade 2 и Super Mario Odyssey, и доказани портове като LEGO City Undercover и The Elder Scrolls V: Skyrim.

Знаем още, че конзолата ще има 32 GB вградено място за съхранение с опция за microSD карта, както и доста разтегливия живот от 2.5 до 6.5 часа на нейната батерия.

А как ще изхабите батерията?! Като играете на някое от следните заглавия, официално потвърдени за конзолата.

LEGO City Undercover – пролет 2017 г.

Just Dance 2017 – март 2017 г.

Mario Kart 8 Deluxe – 28 април 2017 г.

The Elder Scrolls V: Skyrim – есен 2017 г.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 3 март 2017 г.

Splatoon 2 – лято 2017 г.

Super Mario Odyssey – празничен сезон 2017 г.

1-2-Switch – 3 март 2017 г.

Arms – пролет 2017 г.

Xenoblade 2 – TBD

Fifa – TBD

Dragon Quest Heroes 1 – TBD

Dragon Quest Heroes 2 – TBD

Dragon Quest X – TBD

Dragon Quest XI – TBD

Steep – TBD

NBA 2K18 – септември 2017 г.

Dragonball Xenoverse 2 – TBD

Ultimate Street Fighter 2: The Final Challengers – TBD

Has Been Heroes – март 2017 г.

Super Bomberman R – март 2017 г.

Farming Simulator – TBD

Fast RMX – TBD

Fire Emblem Warriors – TBD

Minecraft: Switch Edition – TBD

Minecraft: Story Mode – The Complete Adventures – TBD

Puyo Puyo Tetris – TBD

Rayman Legends Definitive Edition – TBD

Rime – TBD

Skylanders Imaginators – TBD

Syberia 3 – TBD

Project Sonic 2017 – 2017 г.

Sonic Mania – пролет 2017 г.

I Am Setsuna – март 2017 г.

Redout – TBD

New Shin Megami Tensi – TBD

Yooka-Laylee – TBD

Shovel Knight: Treasure Trove – TBD

Cube Life: Island Survival – TBD

Stardew Valley – TBD

Monster Boy and The Cursed Kingdom – TBD

Seasons of Heaven – TBD