В края на месец ноември, Valve организира първите награди на общността на Steam. Освен поставените от компанията категориите, тук присъстват и такива, създадени от геймърите. В началото на тази година станаха ясни кои са печелившите и кои останаха под върха. Ето ги и тях:

Villain Most In Need Of A Hug: Portal 2. Подгласници: Borderlands 2, Far Cry 3 и 4, Dead by Deadlight.

I Thought This Game Was Cool Before It Won An Award: Euro Truck Simulator. Подгласници: Stardew Valley, Starbound, Unturned, Paladins.

Test of Time: The Elders Scroll V: Skyrim. Подгласници: Civilization V, Team Fortress 2, Terraria, , Age of Empires II HD.

Just 5 More Minutes: CS:GO. Подгласници: Fallout 4, Rocket League, Terraria, Civilization VI.

Whoooaaaaaaa, dude: GTA V. Подгласници: Bioshock Infinite, The Witcher III: Wild Hunt, DOOM, MGSV: The Phantom Pain.

Game Within A Game: GTAV. Подгласници: Stanley»s Parable, Garry’s Mod, Tabletop Simulator, The Witcher III.

I’m Not Crying, There’s Something In My Eye: The Walking Dead. Подгласници: Undertale, To the Moon, This War of Mine, Life is Strange.

Best Use Of A Farm Animal: Goat Simulator. Подгласници: Stardew Valley, Farming Simulator, Ark: Survival Evolved, Blood and Bacon.

Boom Boom: DOOM. Подгласници: Kerbal Space Program, Keep Talking and Nobody Explodes, Just Cause 3, Broforce.

Love/Hate Relationship: Dark Souls III. Подгласници: Daarkest Dungeon, DOTA 2, Super Meat Boy, Geometry Dash.

Sit Back and Relax: Euro Truck Simulator. Подгласници: Mini Metro, Viridi, Cities: Skylines, ABZU.

Better With Friends: Left 4 Dead 2. Подгласници: Don’t Starve Together, Golf with Your Friends, Magicka, Gang Beasts.

А, вие бихте ли добавили нещо към някоя от категориите. Може да споделите в коментарите.