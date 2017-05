Студиото Monolith Productions публикува нов трейлър на играта Middle-earth: Shadow of War, който показва отворения свят на този огромен екшън. В клипа могат да се видят най разнообразни локации: остров Нърн, пустинното плато Хоргорт, проходът на паяците Кирит-Унгол и други.

В сравнение с първата част на играта, Middle-earth: Shadow of Mordor, игровата география е станала значително по-широка и разнообразна. А благодарение на обновената система Nemesis, в която сега са включени не само враговете, но и приятелите, с което едва ли ще остане място за скука в Средиземно море.

Събитията в Middle-earth: Shadow of War се развиват във времето между „Хобитът“ и трилогията „Властелинът на пръстените“. Предстоят сражения с ордите на Мордор, унищожаване на крепости и дори среща със самия Саурон. Според създателите, новият отворен свят е толкова богат и разнообразен, че всяка област от Middle-earth: Shadow of Mordor е по-голяма и по-разнообразна, отколкото Shadow of Mordor. По този начин се увеличава и продължителността на играта.

Middle-earth: Shadow of War излиза на 22-ри август тази година за персонални компютри, PS4 и Xbox On. Вече се приемат предварителни поръчки за закупуването на играта.