Ето как може да играете Nintendo 3DS игри на Xbox One

Не, Nintendo не е направила еквивалент на Game Boy Player за своя 3DS, който да ви позволи да играете портативните игри на голям екран, но находчиви модъри взеха нещата в свои ръце.

Благодарение на интересна конфигурация от софтуер и хардуер вече може да играете вашите 3DS игри на голям телевизор чрез Xbox One. Трябва ви Universal Windows Platform приложението UWPStreamer, което може да се свали от Xbox One магазина, чрез което прехвърляте картината на телевизора и управлявате играта чрез удобния геймпад на конзолата.

По този начин The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D, Super Mario 3D Land и Mario Kart 7 изглеждат страхотно и се контролират значително по-добре.

Ето как става трика:

Трябва ви хакнат New 3DS с CFW

Инсталирайте NTR софтуера, който позволява на конзолата да подкарва модове

Инсталирайте Input Redirection на вашия 3DS

На вашия Xbox One потърсете за “UWPStreamer” в магазина и я инсталирайте

Вържете двете конзоли към една и съща мобилна мрежа и настройте статично IP на 3DS

Стартирайте NTR

Стартирайте Input Redirection

Стартирайте debugger опцията и пуснете избраната игра

На Xbox One стартирайте UWPStreamer.

За IP адрес използвайте статичното IP, което дадохте на 3DS

Настройте Priority Factor на 1

Настройте качеството на картината по ваш избор, но по-ниската стойност означава по-малко данни за прехвърляне

Оставете стойността на Quality of Service на 15, но ако имате мощен модерен рутер, може да я увеличите до 100

Изберете “connect” от UWPStreamer и сте готови