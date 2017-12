Играйте безплатно първите глави на The Evil Within 2

Bethesda и Tango Gameworks анонсираха вчера достъпността на безплатен пробен период, демо, което може вече да свалите, на The Evil Within 2. То е достъпно за персонални компютри и конзоли и обхваща първите няколко глави на играта. Ако ви хареса това, което виждате в The Evil Within 2 и си закупите играта, ще може да продължите оттам, докъдето сте стигнали по време на акцията. Освен това, играта в момента е намалена наполовина в Steam.

Играта излезе тази есен и беше посрещната не само от хардкор хорър фенове, но и от медиите и геймърите по света. The Evil Within 2 получи множество позитивни оценки и ревюта и признание за работата на майстора на хорър заглавията Шинджи Миками.

„The Evil Within 2 е едно много по-различно от останалите хоръри преживяване – отчасти сървайвъл с отворен свят, отчасти психологически хорър, една кървава еволюция на сървайвъл хорър жанра. Освен това, подобно на своите многоноги чудовища, това е игра, която надминава очакванията. Обстановката, геймплеят и постоянната смяна на ритъма ме кара да се изненадвам всяка минута от 20-те часа, които ми отне, за да стигна края на историята. Заедно с това играта влиза в конфликт с предшественика си, като повече подсказва ужасите, отколкото да ви изправя лице в лице с тях, избирайки по-често един отворен дизайн пред безспирните гонитби по тесни коридори. Но в своето сърце, The Evil Within 2 си остава истински сървайвъл хорър, модерна адаптация на преодолялата времето рецепта да имаш само една възможност, но двама побеснели врагове, втурнали се към теб“, написаха в ревюто към играта PCGamesN, скоро след излизането ѝ.

Ако случайно сте забравили PC изискванията за играта, може да ги видите тук:

МИНИМАЛНИ:

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

CPU: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 or better

8 GB RAM,

40GB free HDD space

GPU: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 3GB or better

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ:

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

CPU: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X or better

16 GB RAM

40GB free HDD space

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 480 8GB or better