Ако все още не сте бродили из Тамриел, но искате да го направите, днес е идеалния момент да започнете. Zenimax обяви старта на безплатна седмица за The Elder Scrolls Online – от днес (след 17:00 българско време) до 18-ти за притежателите на PS4, Xbox One и акаунт в Steam (за PC и macOS потребителите).

Веднъж свалили играта и регистрирали се, вие получавате пълен достъп до The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, но без земите, включени в DLC пакетите. Заедно с това ще получите и 500 крони за харчене, като прогреса, създадените от вас герои и всичко свързано с безплатния период, ще бъде пренесено без промени в играта, ако решите да си я закупите след изтичането на безплатната седмица.

По време на този период The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, The Elder Scrolls Online: Gold Edition и Crown Packs пакетите ще бъдат предлагани на преференциални цени. Gamingbolt пояснява, че притежателите на Xbox One ще трябва да притежават валиден Xbox Live Gold акаунт.