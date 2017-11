Играйте напълно безплатно първото ниво на Wolfenstein II: The New Colossus

Bethesda и MachineGames правят чудесен подарък на своите фенове, като дават напълно безплатно първото ниво на Wolfenstein II: The New Colossus напълно безплатно. За PC, посете страницата на играта в Steam и ще видите бутона „Свали демо версия на играта“ в дясно. За PS4 и Xbox One, посетете страницата на Wolfenstein II в съответните магазини. В момента играта е намалена с 50% в Steam, и ако демото ви е харесало, може да я поръчате, като прогреса, който сте направили там, ще се пренесе в основната игра. Ако не сте играли все още новия Wolfenstein, то трябва да знаете, че играта получи доста добри ревюта от медиите и добри оценки от геймърите, независимо от някои изкуствено създадени политически конфронтации. Ето и част от едно от споменатите ревюта на играта. То идва от PlayStation Lifestyile.

„Не става дума просто за ритъма, който прави кампанията толкова невероятна, а и как геймплея и историята успяват да се допълват заедно толкова добре. Може да се каже, че Wolfenstein II подхожда по абсурден начин с кътсцените и предлага посредствен шутър елемент, ако не беше това как играещият бива заангажиран с тези моменти. От язденето на панцерхунд до впускането в една от най-добрите шпионски мисии в целия гейминг, запомнящите се епизоди търпят множество преигравания. Имах високи очаквания към света на Wolfenstein II: The New Colossus и MachineGames, успяха да ги задоволят многократно по всеки възможен начин. Те са създали една от най-абсурдните видеоигри, правени някога и игра, която никога не се страхува да заяви своето послание ясно за равенство и справедливост. Докато с лекота може да се фокусираш над невероятния ритъм на историята и запомнящи се кътсцени, The New Colossus се отличава с невероятното си сърце от началото до своя край“, пише Тайлър Трийз от медията.