Играйте първите 10 часа на Need for Speed Payback безплатно

Ако искате да се уверите в достойнствата на следващия Need for Speed, ще може да го направите от днес посредством демото Play First, който ви осигурява EA чрез Origin Access. Става дума за анонсиран от Electronic Arts безплатен 10-часов траял. Благодарение на него ще може да получите достъп до първите две глави от Need for Speed Payback, заедно с мисията Highway Heist, трейлър, към която може да видите по-горе. Целта ви тук ще е да задигнете лъскав Koenigsegg Regera от движещ се камион. Заедно с това ще може да изпробвате и мултиплейъра чрез Speedlists. Макар и само десет часа, участието ви тук ще ви даде 10% отстъпка при закупуването на пълната игра, ако решите, че си струва парите. Също така, направения от вас прогрес, ще се пренесе в пълната игра, когато тя излезе на 10.11.

По-долу може да видите пълните изисквания за играта:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (720p 30fps с настройки на минимум):

OS: 64-bit Windows 7 or later

CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz with 4 hardware threads

RAM: 6GB

HARD DRIVE: 30GB

VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or AMD Radeon HD 7850 or equivalent DX11 compatible GPU with 2GB of memory

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (1080p 60fps на високи настройки):