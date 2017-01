Илън Мъск е фен на Overwatch

Играете ли хитовия шутър от миналата година Overwatch? Не сте сами. Освен милионите, които се забавляват в света на играта е и Илън Мъск. Това признава самият той в интервю за Y Combinator. Запитан към края на интервюто от водещия Сам Алтман относно игра, която може да му препоръча, Мъск отговаря без колебание – Overwatch. Той изразява похвала към всичко, което самите Blizzard правят, споменавайки и Hearthstone, на която децата му са фенове.

Алтман не изглежда особено вдъхновен от темата за видеоигрите, но Мъск решава да продължи с мнението му за новия Deus Ex и положението на гейминг сцената като цяло. Малко преди да се разделят, Мъск пита Алтман коя е неговата любима игра, която е играл наскоро, на което получава отговор The Last of Us. Споменавайки, че Алтман е бил впечатлен от историята, Мъск споделя, че историите във видеоигрите не са вече акцент. Той споменава името на Mankind Divided за пример, за която е чул (изглежда не я е играл), че историята е била слаба. За разлика от оригиналния Deus Ex, който той е харесал много. „Играли ли сте оригиналния Deus Ex? Тя беше убиец. Някои от старите игри притежаваха ужасна графика и звук, така че трябваше да разчитат на историята“, споделя мнението си Мъск.