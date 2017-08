Книжката за оцветяване по The Witcher 3 е идеалният подарък за всеки фен

Доста вероятно е от години да не ви е попадала книжка за оцветяване, но скоро може да се изкушите да го направите.

Това е така, защото полското студио CD Projekt RED ще предложи истинска такава книжка, посветена на своята популярна ролева игра The Witcher 3. Тя се прави в сътрудничество с известния издател на комикси Dark Horse.

Книжката се описва като такава „за възрастни“, макар че не сме съвсем сигурни какво означава: че ще съдържа материали, неподходящи за подрастващи, или че самите илюстрации са доста сложни за оцветяване. Познавайки The Witcher 3, най-вероятно и двете.

Важното е, че книжката изглежда идеална за феновете на играта. Тя съдържа всички по-известни персонажи като Geralt, Ciri, Triss, Yennefer и дори верния кон Roach. С общо 96 страници, очакващи цветните ви моливи, тя ще бъде в продажба от 1 ноември на цена 15 долара.

