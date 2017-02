От самото начало Nintendo обяви, че предстоящата им конзола Switch е способна да издържи повече от шест часа… в зависимост от условията на ползване. След това се оказа, че експериментиращи потребителите успяха да играят The Legend of Zelda: Breath of the Wild около три часа, преди устройството да се изключи. Затова и GameSpot, след като получи няколко конзоли в офиса си, реши на свой ред да провери издръжливостта на Nintendo Switch.

Платформата беше тествана в две различни ситуации: в първата Nintendo Switch беше настроена на обичайното ниво на яркост на екрана и всички функции за връзка активирани. Конзолата издържа до три часа и три минути игра на Zelda: Breath of the Wild. В другата ситуация яркостта на дисплея е усилена на максимум, но е активиран и режим на полет. Switch се изключи след два часа и петдесет минути. Очакването на Nintendo е конзолата да изпълнява Zelda: Breath of the Wild за около три часа и явно компанията е настроила правилно устройството.

Зареждането е сравнително бързо. Според тестовете, Nintendo Switch се зарежда до петдесет процента за един час, което значи, че за два часа и половина максимум ще можете да изкарате своята конзола с пълна батерия. Още повече, Switch поддържа и зареждане чрез външни батерии, така че винаги имате втора възможност да играете допълнително с устройството си. Nintendo Switch ще излезе в продажба на трети март, така че много скоро геймърите ще могат да изпробват конзолата и сами.