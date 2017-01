Конзолните версии на Shadow Warrior 2 може да се появят през април

Shadow Warrior 2 излезе тази есен за PC след голямо очакване. Играта получи добри отзиви, но не стана ясно кога ще се появят версиите за PlayStation 4 и Xbox One, като от Flying Wild Hog обещаха това да се случи през първата четвърт на настоящата година. Вече имаме и нещо по-конкретно. В публикация в социалната мрежа Twitter студиото съобщи, че работата по конзолните версии на SW2 върви по план и се надяват на публикуване на играта през април или май.

През декември беше пуснато и безплатното DLC за играта – The Way of the Wang. То представи нова зона, нови седем предизвикателства, нови оръжия и способности. Не е ясно обаче, дали то ще се появи заедно с Xbox One и PS4 версиите или по-късно.