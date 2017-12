Неведнъж Sony са изтъквали, че се стремят да публикуват за PlayStation не просто игри, но игри с мисъл и душа. Това ще продължи и занапред, убеден е президентът на Sony Interactive Entertainment за Азия и Япония Ацуши Мората. Той беше един от специалните гости по време на церемонията по връчване на наградите PlayStation Awards, където обеща, че играещите ще получат още повече игри, които да им „носят радост и докосват душата им“.

„Забавлението се разви през годините. То започна в света на текста, след това имахме комикси с картинки, които после започнаха да се движат и се превърнаха в игрални и анимационни филми, а след това и станаха интерактивни. Видеоигрите продължават да концентрират най-доброто от всички типове забавления заедно с последните достижения на технологията. Днес, те са най-модерната форма на забавление. Те предлагат развлечение, имат силата да раздвижат умовете и сърцата ни, и нашето желание е да поднесем чудото на игрите към още повече хора, а заедно с това да ги установим като нещо, което свързва хората, нещо, което може да радва, когато хората поискат“, споделя той.

И ако спазят обещанието си, вероятно съвсем скоро компанията ще ни представи именно такъв тип забавления – като следващия God of War, втората част на The Last of Us и Detroit: Become Human.