Над 20 години по-късно, Atari отново прави конзола

Марката Atari отново ще украси гейм конзола, след като стана ясно, че компанията възнамерява да пусне нова система. За момента информацията е съвсем оскъдна и имаме просто едно тийзър видео, което повдига повече въпроси, отколкото дава отговори.

Озаглавено просто First Look: A brand new Atari product. Years in the making, видеото просто загатва, че ще видим въпросната система без да уточнява дали става въпрос за нов хардуер (по-малко вероятно) или емулация като NES Classic, която да върне към живот аркадни класики от 80-те години.

Ако трябва да предполагаме, вторият вариант изглежда далеч по-реалистичен.

Последната конзола на Atari бе излязлата през ноември 1993 г. Jaguar, която тогава бе рекламирана като първата 64-битова конзола. За съжаление, системата се провали особено след излизането на Sega Saturn и PlayStation и производството ѝ бе спряно през 1996 г.