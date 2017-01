Най-добрите игри на 2016 според Game Informer

2016 вече е в историята. Годината беше изключително успешна за видеоигрите и геймърската общност. Освен традиционните ААА стандарти, като Dishonored 2, Uncharted 4, Call of Duty: Infinite Warfare и Battlefield 1, множество хора полудяха по един от най-големите хитове в последните години Overwatch, игра, която има сигурно и успешно бъдеще, инди изненади, като Inside, Darkest Dungeon и Firewatch, дълго чакани заглавия, като Dark Souls III, Final Fantasy XV, Civilization VI и The Last Guardian, както и допълнения, чиито свят е толкова голям, колкото на много от повечето други игри: Far Harbor (Fallout 4) и Blood and Wine (The Witcher III).

Миналата седмица Game Informer представи своята подборка за игри на 2016, която ви представяме днес.

Най-добър ексклузив за Sony: Uncharted 4: A Thief’s End

Thanks to some stunning action sequences mixed with more serious and thoughtful story moments, Uncharted 4 continues to push the boundaries of what’s possible, both for Sony’s console and video games as a whole. The epilogue alone makes it a must-play for fans of the series, as well as Sony’s most impactful exclusive of the year.

“Благодарение на някои зашеметяващи екшън момент с по-сериозни и дълбоки епизоди от историята, Uncharted 4 продължава да премества границата на това, което е възможно, както за Sony, така и за видеоигрите, като цяло. Сам по себе си епилогът прави играта задължителна за всеки фен на сериите, както и най-важния ексклузив за Sony”, пишат GI.

Най-добър ексклузив за Xbox One: Gears of War 4

Най-добър ексклузив за Nintendo: Fire Emblem Fates

Най-добър PC ексклузив: World Of Warcraft: Legion

Най-добър мобилен ексклузив: Clash Royale

Най-добра екшън игра: Uncharted 4: A Thief’s End

Най-добра приключенска игра: Firewatch

Най-добър съревнователен мултиплейър: Overwatch

Най-добър кооперативен мултиплейър: Overcooked

Най-добра бойна игра: Street Fighter V

Най-добър рейсър: Forza Horizon 3

Най-добро RPG: The Witcher 3: Wild Hunt – Blood And Wine

Най-добър платформър: Inside

Най-добър платформър: The Witness

Най-добро ММО: World Of Warcraft: Legion

Най-добра музикална игра: Audioshield

Най-добър шутър: Overwatch

Най-добър симулатор: Stardew Valley

Най-добра стратегия: Civilization VI

Най-добра стратегия: NBA 2K17

Най-добра VR игра: Chronos

Най-добър ремастър: Ratchet & Clank

Най-добра игра на годината според Game Informer: Overwatch

“Какво може да кажем за Overwatch, което не сме казвали досега? Обичта на офиса ни към играта намери отражение в безброй статии, обхващащи най-различни теми – от забавни материали за пристрастеността ни към Overwatch до дискусионни статии и задълбочени анализи, предложения и стратегии. Общо взето всеки тук в G.I. си има любим герой и играе редовно, което логично и доведе до това да определим Overwatch за игра на годината за 2016-та.”, завършват от изданието.