Статутът на World of Tanks в AppDB е Gold и може да се инсталира. Работят случайните битки, играта в екип, чатът на взвода и някои модове.

Това е популярна многопотребителска игра с участието на бойни машини от 1930-1950 години. Жанрът е PvP, а в играта са съчетани елементи на екшън и стратегия. Светът във World of Tanks включва над 100 най-различни бойни машини на Великобритания, Франция, Китай, бившия Съветски Съюз, Германия и САЩ.

2. World of Tanks

След инсталирането на необходимите библиотеки, The Elder Scrolls V: Skyrim работи чудесно. Няма как да е иначе, понеже нейният статут е Platinum.

Skyrim е петата част на поредицата The Elder Scrolls, издадена от Bethesda. В тази ролева игра е необходимо да се победи дракона Алдуин, за който е предречено, че ще унищожи света. Действието се развива 200 години след събитията в предишната част Oblivion, в земята Skyrim по време на гражданската война след убийството на краля.

3. The Elder Scrolls V: Skyrim

10. Serious Sam II

Warhammer Dawn of War е стратегия в реално време от компанията THQ във вселената Warhammer. Участват няколко раси, а геймърът трябва да завземе цялата планета в ролата на една от расите.

11. Warhammer 40,000: Dawn of War

12. Need for Speed Most Wanted