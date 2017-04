В началото на 2017 година Denuvo Software Solutions GmbH трябваше да оправдае полезността на своя DRM продукт, след като кракерската група CONSPIR4CY (CPY) успя да разбие защитата на Resident Evil 7: Biohazard за по-малко от една седмица след излизането на играта.

Тогава в Глобалната мрежа се появи 23 GB дъмп, който се разпространи в пиратските сайтове като горски пожар. Тогава създателите на Denuvo Anti-Tamper подчертаха, че компанията никога не е позиционирала своята защита като неразбиваема и че тяхната защита е разбита единствено от CPY.

Сега, само след два месеца, кракерите успяха да разбият новата версия Anti-Tamper, известна и като Denuvo v4. Четвъртата защита се използваше в Mass Effect Andromeda и други, и в крайна сметка бе разбита за по-малко от месец. Но членовете на CPY се зарадваха на друго.

Благодарение на заобикаляне на защитата Denuvo v4, групата създаде крак за играта 2Dark на компанията Alone in the Dark. Работата тук е, че още през 2014 година създателите на 2Dark събраха финансиране чрез сайтове за потребителско инвестиране и обещаха, че няма да използват никаква DRM защита. Но на практика излезе съвсем друго и играта бе защитена с Denuvo v4. По този начин кракерите наказаха Alone in the Dark за проявената алчност.