Феновете на Call of Duty, очакващи да видят Black Ops II в каталога на игрите, съвместими с Xbox One тази седмица са без късмет.

В отговор на въпрос от потребител, Фил Спенсър от Microsoft съобщи в Twitter, че едва ли заглавието ще се присъедини към групата скоро: „Не мога да коментирам за по-късни издания на игри от трети лица, но слуховете за тази са неверни. Съжалявам. Иска ми се да имах по-добри новини за вас“. Друг фен пък попита дали може да се очаква Black Ops II за Xbox One този месец, на което Спенсър отговори, че не може да сподели никаква информация за такъв интервал от време.

Call of Duty: Black Ops II е най-желаната игра, която геймърите искат да получи съвместимост с последната конзола на Microsoft, според сайта на Xbox за обратна връзка. Заглавието има повече от 211 000 обществени вота и е сравнително по-напред от втората най-предпочитана игра, The Elder Scrolls V: Skyrim със 173 000 вота. Гласуването в сайта не осигурява нищо сигурно за феновете, но очевидно има търсене. Още повече, че цели четири игри от Call of Duty франчайза оглавяват топ 5 от най-желаните игри, които да са съвместими с Xbox One. Това са Modern Warfare 2 със 168 000 вота, Modern Warfare 3 със 119 000 и Modern Warfare със 114 000. Вече четири от Xbox 360 заглавията са достъпни и за Xbox One – Call of Duty 2, 3, Black Ops и World at War.