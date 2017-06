Нийл Дръкман поясни защо The Last of Us: Part 2 не присъства на E3

Ако сте следили Е3 тази година е много вероятно да ви е направило впечатление липсата на The Last of Us: Part 2. Това си има логично обяснение, което бе разкрито от творческия директор на играта Нийл Дръкман.

„Повярвайте ми, ние сме силно развълнувани да ви покажем повече от второто пътешествие на Ели и Джоуи, но в този момент е време прожектора да осветли Клоуи и Надин“, обяви той в Twitter на въпрос на потребител на социалната мрежа.

Продължението на TLOU беше анонсирано по време на Sony PlayStation Experience миналата година, като нямаме много информация за играта. Но с оглед на августовския дебют на Uncharted: The Lost Legacy, изглежда напълно логично, че Naughty Dog не ни подадоха повече информация за The Last of Us: Part 2 с цел да съсредоточат вниманието ни на това, което предстои преди следващото приключение на Ели.