Ubisoft разкри няколко трейлър видеа в YouTube, отнасящи се до очакваното продължение на Far Cry поредицата.

От тях се вижда, че петата част ще се развива в Северна Америка, или по-точно в Хоуп Каунти, Монтана. Видеоклиповете са много кратки и са фокусирани главно върху американската атмосфера, макар че тук-там се намират някои изненади. Още в първото видео спокойната обстановка на реката и ливадите бързо е прекъсната от изстрел на пистолет. Изглежда надеждата не царува в Хоуп Каунти.

С тези трейлъри са развенчани и слуховете за времето, в което ще се развива Far Cry 5. Противно на очакванията, че играта ще е на тема „Див, див Запад“ (което ще я сложи в пряка конкуренция с предстоящата Red Dead Redemption 2), обличането, оръжията и архитектурният стил на сградите разкриват по-модерен облик от предполагаемата ера. Естествено, Хоуп Каунти е фикционална локация и плод на въображението на студиото, но Ubisoft не коментира нищо на тема сюжет или геймплей.

Всяко видео завършва с „мистериозното“ съобщение, че световната премиера на Far Cry 5 ще е в петък, 26-ти май. Може би тогава ще разберем повече за предстоящото заглавие. Ubisoft потвърди, че Far Cry 5 трябва да излезе до края на март следващата година. Но освен тази игра, френската компания се е заела с разработката и на следващи Assassin’s Creed и The Crew заглавия, така че много планове могат да се променят.