Ново видео към Get Even

Полското студио The Farm 51, създатели на Chernobyl VR, представиха ново видео към ролевия хорър с пъзел елементи Get Even. Разработвана вече повече от три години, играта изглежда все така загадъчно и любопитно. Издател на Get Even е Bandai Namco и тя излиза в Steam на 26.05.

„Коул Блек е човек с въпроси… Или поне така му е било казано. Когато се събужда в стара, изоставена лудница, единственото нещо, което помни е неуспешния му опит да спаси малко момиче с бомба, привързана към нейното тло. Всичко друго му е мъгла. Със странно устройство, прикрепено към главата му – използващ го, за да чете и връща назад човешки спомени – Блек пътува в дълбините на своето съзнание. За да открие истината за миналото си. За да разбере какво се е случило. И да си отговори на два много прости въпроса: „Защо си тук?“ и „Кое е момичето?“. Освен за персонални компютри, играта ще дебютира и за настоящето поколение конзоли.

Гледайки горното видео (колкото и объркано да е то) и вземайки предвид предишната работа на The Farm 51 – амбициозния Chernobyl VR и работата с полските военни, за които доставят симулатори и тренажори с виртуална реалност, Get Even може да се окаже нещо наистина интересно.