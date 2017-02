Relic Entertainment и SEGA Europe представиха ново видео към Warhammer 40,000: Dawn of War III, продължение на Dawn of War поредицата, което се появява шест години след дебюта на предишната игра. Новото видео, озаглавено Prophecy of War представя синематика и геймплей кадри, които ни срещат с тримата големи в Dawn of War III: Gabriel Angelos, Farseer Macha и Gorgutz, всички те, тръгнали в преследване на мистериозното Копие на Каин, което събира трите фракции Елдар, Орките и Звездните пехотинци в смъртоносен конфликт.

Играта излиза по-късно тази година.