Ново видео към The Last of Us Part 2

Sony взриви сцената на започналото гейм експо Paris Games Week 2017 с представянето на заглавията, които геймърите очакват в следващите месеци (макар и изглежда някои заглавия да бяха пропуснати) за PS4, PSVR и Playstation Link. Най-очакваната игра без никакво съмнение е продължението на The Last of Us и Sony не разочароваха феновете на оригиналната игра. Едва третият трейлър към играта на Naughty Dog взриви интернет пространството с бруталност, изящна визия и невероятна фотореалистичност на графиката (видеото е от PS4 Pro).

Collider го нарече „брутален“, Metro пита „не е ли прекалено жесток“, а за Independent е „противоречив“. Именно за британското издание, на Джим Райън, отговарящ за маркетинга в Sony му се наложи да влиза в обяснителен режим и да заяви, че играта е за възрастни и така трябва да е възприемана. „Ясно е, че The Last of Us Part 2 е игра, разработена от възрастни за възрастни“, споделя той.

Изглежда така сякаш Naughty Dog вдигат летвата сериозно с The Last of Us Part 2 и някой пак ще обере всички възможни награди. Играта ще е ексклузив за PS4 (и PS4 Pro).

По-долу, може да видите и пълен запис на медийната изява на Sony по време на PGS 2017. Вероятно ще бъдете изненадани от някои все още неанонсирани заглавия, като лично аз ви препоръчвам да обърнете внимание на новото видео от God of War и Detroit: Become Human (между другото също предизвикало дискусии в Интернет), Erica, симпатичното заглавие Concrete Genie и умопомрачаващата визия на Ghost of Tsushima.