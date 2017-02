Разработчикът Rare пусна ново видео на предстоящата пиратска игра Sea of Thieves. Клипът в YouTube разкрива детайли около Xbox One и РС алфа-ъпдейта 0.1.1. Играчите, които са успели да се вместят в техническия период на тестване, вече могат да изтеглят обновяването.

Както гласи и видеото, светът на Sea of Thieves се разширява все повече и става още по-опасен с новия ъпдейт. Сега има още повече острови за изследване и още повече предизвикателства, включително някои, изискващи краденето на злато от други геймъри. За жалост на тарикатите, героите вече понасят поражения от падане от високо, така че ще трябва повече да внимавате откъде скачате. Ъпдейтът въвежда и банда пирати-скелети, срещу които ще трябва да се изправите.

Можете да се опитате да се запишете в техническото алфа-тестване на Sea of Thieves през сайта на играта, но не бива да имате големи надежди, че ще ви одобрят. Засега знаем, че още една от функциите на играта е Xbox Play Anywhere. Ако я купите, ще можете да я играете едновременно на Xbox One и на Windows персонални компютри, като записаните игри и постиженията се транспортират между системите. Очаква се играта да излезе ексклузивно от Microsoft през 2017-та година, но все още няма точна дата. Най-вероятно Sea of Thieves ще бъде представена на Е3 събитието тази година, където ще научим повече.