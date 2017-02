След вчерашното разкритие от Warner Bros., днес официално беше разкрито продължението на серията Middle Earth: Shadow of War. Както и предишната Shadow of Mordor, и тази част също е разработвана от Monolith Productions. Днес бе пуснат и трейлърът на играта, но все още като CGI видео, което не представя оригиналния геймплей. Според Warner Bros. нов клип, демонстриращ истинската игра, е насрочен да излезе на 8-ми март.

Очаквайте героите Талион и Целебримбор да се завърнат и тук – те трябва да се впишат във вражеските редици и да насочат цял Мордор срещу тъмния лорд Саурон. Системата на възмездие от първата игра също ще се появи заедно с нова функция, наречена „Последователи“. Тази система на възмездие позволява на враговете да запомнят всяка среща с геймъра, като така характерите им се разнообразяват. Според Monolith тази игра ще има и по-богат, по-личен и голям свят. Ще има много епични герои и злодеи заедно с важни локации и още неразказани истории.

Middle Earth: Shadow of War се очаква да работи на конзолите PlayStation 4, Xbox One, както и за РС (Steam и Windows 10). За притежателите на Microsoft платформата, компанията увери, че играта е част от Xbox Play Anywhere, което означава, че ще може да я играете на конзолата и на персонален компютър. Заглавието излиза на 22-ри август в Северна Америка и на 25-ти в Европа.