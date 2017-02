Новият PlayStation 4 ексклузив на Sony, Horizon Zero Dawn, излиза следващата седмица. Според отчет на SuperData, играта (която ще е и началото на нов франчайз), ще се разпродаде в милиони копия и ще достигне нивото на заглавия като Uncharted 4: a Thief’s End и Metal Gear Solid V.

Очаква се Horizon Zero Dawn да достигне до 6 милиона продадени копия до края на 2017-та година и поне 8 милиона като цяло, с което ще се изравни с последните части на Uncharted 4 и Metal Gear Solid франчайзите. Според директора на SuperData Джуст ван Дрюнен високата оценка от критици ще спомогне за големите продажби на играта. Освен това Horizon Zero Dawn излиза в „ключов момент“ за Sony, отчасти защото пазарът на хардуер е в застой, а продажбите на софтуер се ускоряват. Последният отчет на Sony гласи, че PlayStation 4 конзолите се продават в по-голям тираж от миналата година, противно на спада на хардуера в САЩ.

Накрая Дрюнен допълни отчета с твърдението, че Horizon Zero Dawn ще окуражи много потребители да си закупят PlayStation конзола за пръв път. Sony досега е продала около 54 милиона PS системи в сравнение с 26-те милиона на Xbox One. Дрюнен обясни „Издаването на играта предполага още по-голяма разлика между двете конзоли след като играчите предпочетат да играят Horizon Zero Dawn„. Заглавието е подкрепено и с голяма маркетинг кампания, обхващаща сайтове като ESPN, посещавани от много потребители.