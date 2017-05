Ubisoft разкри отчетите си от последната фискална година, при която компанията спечели рекордно големи суми от виртуални покупки на игри.

Но новината е, че за тази фискална година, която ще продължи до март 2018, Ubisoft потвърди да очакваме издаването на нови Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew заглавия, както и играта South Park: The Fractured But Whole. След този период издателят смята да издаде още четири високобюджетни игри – три от вече съществуващи франчайзи и една, част от изцяло нова поредица.

Изглежда през миналата година дигиталните продажби са представлявали повече от 50% от целия приход на Ubisoft. Директорът на френската компания Ийвс Гилемонт сподели: „С 44 милиона регистрирани играчи, фен базата на Tom Clancy се е покачила с почти 150% за по-малко от 18 месеца. Тези впечатляващи постижения за бранд, създаден преди 20 години, очевидно илюстрира популярността на Ghost Recon: WIldlands, Rainbow Six Siege и The Division. Нашите игри в реално време продължават да бият рекорди за привличането на геймъри… Резултатите ни от 2016-17 демонстрират успеха на новия ни модел, с изключително високи доходи, надхвърлящи нашите начални цели, и повишаващи се за трета поредна година„.

Главният финансов мениджър на Ubisoft Алейн Мартинез също коментира, че Nintendo Switch „има потенциала да достигне широката публика“. Той допълни, че компанията подготвя игри за тази платформа, но не сподели детайли, макар че се носят слухове, че Mario-Rabbids съчетание се разработва в студията на Ubisoft. Вероятно компанията ще увеличи и капитала си, вложен в бъдещи заглавия, макар че Мартинез подчерта, че Ubisoft „внимава“ как подхожда с възможността.