Подкрепилите Mighty No. 9 в Kickstarter получиха своя закъснял подарък и той също е разочароващ

Когато през далечната 2013 г. Кейджи Инафуне стартира кампания за създаването на духовен наследник на класиката Mega Man, онези 16 155 души, които подкрепиха Mighty No. 9 с над 60 долара в Kickstarter, получиха обещание за специален подарък.

Сега повече от година след премиерата на екшън платформъра, който на свой ред бе отлаган няколко пъти, подаръкът най-сетне е факт, но не бързайте да се радвате.

Първоначалното обещание на Comcept бе за луксозна кутийка да играта, както и за илюстрована книжка с инструкции. Това, което получават геймърите обаче е малко по-различно.

Кутийката всъщност представлява няколко картонени листа, които сами трябва да сглобите. Не е особено луксозно, нито пък лесно. Когато все пак се преборите с оригами задачата, ще установите, че илюстрованото ръководство изобщо не може да влезе в кутийката, тъй като е прекалено голямо.

Ако се питате къде въобще е играта, то такава няма. Колекционерското издание не включва игра, въпреки че се дава на хора, заплатили 60 долара или повече.

Това е поредното разочарование за Mighty No. 9, след като самата игра се оказа доста посредствена, а портативните ѝ версии изобщо не бяха създадени.

my KS-backer physical copy of Mighty No. 9 just arrived and..lol pic.twitter.com/uwWcuwPgpe

— w i nt e rc u t e (@Isfet) July 25, 2017