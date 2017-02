Мина сравнително много време, откакто разработчикът Dambuster Studios обсъждаше бъдещето на Homefront: The Revolution. Доста фенове се усъмниха дали студиото е загърбило всички планове за играта си. Вече няма причина за тревога! Тази седмица Dambuster разкри плановете си за бъдещ експанжън, заедно с още допълнения.

Beyond the Walls, третото и последно DLC от годишния сезон на Homefront: The Revolution, ще излезе през март. Студио Dambuster съобщи, че работи много усилено върху експанжъна и върху някои „недоизгладени бъгове“. Когато играта излезе през май миналата година, много играчи се оплакаха от сериозни проблеми с производителността, включително изпълнението на нисък и нестабилен фреймрейт. Dambuster пусна пач през август, оправящ някои от бъговете.

Въпреки че студиото не разкри никакви други детайли около Beyond the Walls, знаем, че това ще е значително по-голям експанжън от предишните два, The Voice of Freedom от септември и Aftermath от ноември. Всяко от допълненията е на цена от $5.99 за тези, които не са закупили целия пакет за $24,99.

Освен Beyond the Walls, Dambuster се подготвя да пусне нов пач с поддръжка за PlayStation 4 Pro. „Пролетният“ ъпдейт ще донесе и поддръжка за HDR дори на базовата версията. Засега обаче не се знае как стоят нещата с Xbox One версията на Homefront: The Revolution и дали и тази конзола ще има HDR режим. Знаем още, че Deep Silver планира да пусне безплатно демо на играта на конзолите.