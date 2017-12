Последният епизод на Life is Strange: Before the Storm идва в края на декеври

Life is Strange: Before the Storm, продължението на Life is Strange, разказваща за събитията, случили се преди тези в първата игра, получава своите последни епизоди съвсем скоро. Square Enix обяви, че последният епизод на играта, Hell is Empty, ще излезе на 20.12. Заедно с това, притежателите на Deluxe изданието ще получат и един допълнителен епизод в началото на следващата година – Farewell. В него те ще чуят отново гласовете на Ашли Бърч и Хана Теле, озвучаващи Клоуи и Макс в оригиналната игра.

Действието в играта се развива три години преди описаните в оригиналната игра на Dontnod. В Life is Strange: Before the Storm срещате отново Клоуи Прайс, която завързва необичайно приятелство с Рейчъл Амбър, красиво и популярно в училище момиче, на което всички вещаят големи успехи. Когато Рейчъл научава мрачна тайна за своето семейство, която застрашава устоите на нейния свят, то Клоуи е човекът, който трябва да я спаси. Двете момичета трябва да се изправят пред своите собствени демони и да се преборят с тях, гласи анонса на играта.