Появи се лайв-екшън по The Last of Us

Pocket Square публикуваха в YouTube канала си лайв-екшън по The Last of Us. Краткият филм впечатлява с кинематография и звук и определено е забавен за гледане. Това е втори проект по TLOU на компанията след Alone, публикуван преди две години.

Наистина несправедливо звучи това, че може и никога да не видим пълнометражна адаптация по един от най-големите хитове в игровата индустрия в последните години. Не на последно място, един филм по The Last of Us можеше да запуши устата на критиците на филмите по видеоигри (които да си признаем в повечето случаи са откровен провал). Е, все пак имаме брилянтния Maggie с големия Арни, който до голяма степен запълва празнотата, оставена от липсата на филм по TLOU, но все пак…

Кой знае?! Може би до излизането на The Last of Us: Part 2 да видим филм по хитовото заглавие на Naughty Dog.