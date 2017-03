Вече имаме официална информация от Nintendo относно продажбите през първите 48 часа. Все още детайлите са оскъдни, но изглежда компанията е подобрила значително рекордите си след Wii U – в изявление пред пресата бе споделено, че хибридната конзола „е продадена за един уикенд повече пъти от всеки друг Nintendo хардуер в историята“.

В Япония Nintendo продаде 313 000 конзоли Switch за първите два дена, малко повече от Wii U за същото време след излизането. Още повече, че според VentureBeat японският пазар за конзоли е отчел спад през последните години – дори рекордьорът PlayStation 4 беше продаден само 322 000 пъти през първите дни. Успехът е значителен и в Америка – репортерът на New York Times Ник Уигфийлд коментира в Twitter за успеха на платформата след интервю с директорът на американския филиал на Nintendo Режи Филз-Ейм. Плюс това The Legend of Zelda: Breath of the Wild е най-продаваното самостоятелно заглавие на Nintendo, надминавайки дори Super Mario 64. В Европа Switch също е постигнала рекорд, особено след като според японската компания месец март е по принцип сравнително „безинтересен“.

За момента обаче няма точни данни относно продажбите на устройството в Европа и Америка. Засега знаем само, че в Обединеното кралство платформата е продадена повече от 80 000 пъти, и то от неофициален източник. Предстои да разберем още от Nintendo в следващите няколко дни.