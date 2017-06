Първата програма за модове на Xbox One сейвове е факт

Хакването на Xbox One става с толкова бавни темпове, че всяка информация по темата е интересна. Днес научаваме за програма на име Vantage, която позволява първият по рода си софтуер за модифициране на сейвове на игри за конзолата.

С други думи – чийтове на Xbox One.

Инструментът идва от известния сайт TheTechGame и е придружен от линкове за сваляне и видео, което демонстрира как работят чийтовете в Call of Duty: Modern Warfare Remastered. При активация на чийт за високи скокове действително се вижда как играчът се носи над картата. Скрийншотът показва още други чийтове като God mode и неограничено спринтиране.

Хубавото е, че програмата е ограничена само до сингъл плейър, така че тези чийтове няма да попречат на онлайн гейминга.

Още по-интересно е, че хората зад Vantage по някакъв начин са успели да заобиколят криптипането на Xbox One, което е важна стъпка напред.

Активацията на програмата е съвсем проста:

1. Download the tool and open it

2. Sign in with the Xbox profile you wish to mod the campaign of

3. Select the save from the list that is generated on the top right

4. Wait for the save to download

5. Change the settings to how you want

6. Click save

7. Done