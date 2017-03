Първата стъпка към хакването на Nintendo Switch вече е факт

Броени дни след появата си, Nintendo Switch е обект на огромен интерес не само от геймърите, но и от хакерите.

И първото им постижение вече е направено.

Въпреки, че конзолата идва с изключително ограничен интернет браузър, група хакери от se7ensins успяха да установят контрол над пълната му функционалност и вече пуснаха програма, която позволява да се преодолеят вградените DNS ограничения.

Трикът е относително прост и с него може да ползвате браузъра, за да отворите YouТube и да подкарвате Н264 видео.

Само по себе си, това е минимално, но е важна първа стъпка към разбирането на това как функционира системата и какви са нейните ограничения. Не трябва да забравяме, че предната конзола Wii U също бе хакната чрез браузър експлойт, който се активираше при посещаването на определена страница.

Ако притежавате Switch и искате да експериментирате, ето указанията от Readme файл:

DNSwitch

A utitily for the Nintendo Switch to hijack the web browser

Requirements

Python 3.6

A webserver(if you want PHP)

How to use

Set up your hosts file to set the IP that you would like your DNS to be and run both the DNS server.

Open the internet settings on your Nintendo Switch and change your connection’s DNS to the one you set in the hosts file.

Run a connection test and click okay once the switch asks you to register

???

Profit.