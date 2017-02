Разликата: PS4 има по един голям ексклузив всяка година

Анализ на страниците на Gamingbolt подчертава една от разликите между Playstation 4 и Xbox One, която се състои в това, че конзолата на японската компания получава поне по един качествен ексклузив на година. Само в период от няколко месеца например, притежателите на PS4 получиха или ще получат достъп до Horizon: Zero Dawn, Nioh, Yakuza 0 и Gravity Rush 2.

Преди две години единствено собствениците на PS4 успяха да се докоснат до признатата от публика и критика Bloodborne. През 2016 пък излезе последната част от историята на Нейтън Дрейк, Uncharted IV: A Thief’s End, която се оказа страхотно попадение за Naughty Dog и Sony. Настоящата година стартира също толкова добре, колкото завърши и миналата. Nioh спечели, както много от геймърите, така и медиите, но се очаква Hroizon: Zero Dawn да е финансовия хит, който да помогне не само на печалбите на Sony, но и за продажбите на PS4 и разбира се – за доброто бъдеще на Guerilla Games, а до края на настоящата година се очаква да се появи и друг чакан ексклузив – Gran Turismo Sport на Polyphony Digital.

“Поглеждайки в бъдещето, виждаме вероятната поява през 2018г. на God of War, а след това очакваме и появата на The Last of Us Part 2 и на Death Stranding. Това представлява един феноменален график от страна на Sony. Това служи да покаже, че всяка година, Sony имат поне по едно голямо заглавие, което печели критиката, но освен това е и комерсиален успех. Нещо повече, тези игри са доста различни една от други, попадащи в кръга на различни жанрове и способстват за привличането на нов тип потребители към общността на PS4. Казано накратко, тези игри са „продавачи на системи“. Те са причината, поради, която всеки ще избере да си закупи нов PS4“, коментират от медията. Изданието отправя и съвет към авторите на конкурентната на PS4 платформа – Xbox One.

„Това е положение, на което е нужно Microsoft да обърнат внимание, и то бързо. Може би посредством Scorpio, Microsoft ще се върнат на силни позиции и ще са готови да приемат повече рискове, но с моментното положение, това е друг пример за дългосрочното планиране и визия на Sony за PS4, като система, която всякакъв тип играещ би искал да притежава“, заключава Gamingbolt.