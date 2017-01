2016-та беше поредната вълнуваща година за гейминга. Видяхме края на сагата за Нейтън Дрейк и най-дълго чаканата игра The Last Guardian, излезе нов Doom. Battlefield сериите се върнаха към лоното на Първата световна война, появи се нова „Цивилизация“, нов Deus Ex и нов Dishonored, както и нова игра от Final Fantasy сериите. Преди да споделите в коментарите кои са игрите, впечатлили ви през миналата година, нека видим кои заглавия са впечатлили няколко известни гейм разработчици.

Game Informer анкетира 20 човека, свързани с игровата индустрия. Ще ви представим избора на някои от тях. Така например Хаджиме Табата, човекът зад Final Fantasy сериите подрежда така своята класация: на последно място е Civilization VI, следва пиперливия експеримент за PSVR Summer Lesson. На трето място Табата поставя Pokémon Go. Второто място се заема от Uncharted 4: A Thief’s End, а Overwatch е безспорния номер едно за него. Странен избор, но все пак е японец. Брус Страли от Naughty Dog, ръководил работата по игри, като The Last of Us и Uncharted 4,поставя на първо място Inside, определяйки играта, като достойна да попадне в неговия Топ 5 за всички времена. Budget Cuts, Thumper, The Lab, Grow Up и The Lab допълват избора му на петте видеоигри на 2016 за него. Харви Смит, човекът зад оригиналния Deus Ex, зад Dishonored и System Shock отдава специално внимание на XCOM 2. Следващата игра за него е Dark Souls III. Изглежда Смит е повече фен на мрачната среда на играта, а не на битките с всички онези „босове“ и съжалява, че няма режим, който да му позволи просто да изследва средата. Inside е на трето място сред неговите Топ 5, следвана от Pokémon Go и Adr1ft. “Тази игра подсказва потенциала на виртуалната реалност и това, което предстои за VR средата“, гласи коментара му за заглавието.

Overwatch също е първи избор и за Йошинори Оно (Monster Hunter, Street Fighter IV). Неговата класация е по-традиционна от таази на сънародника му Табата и включва Uncharted 4: A Thief’s End, The Witcher 3: Wild Hunt, Gears of War 4 и Pokémon Sun & Moon. Директорът на The Elder Scrolls Online Мат Фирър е най-впечатлен от историята и дизайна на Firewatch. На второ място нарежда DLC паката за Fallout 4 Far Harbor. „Far Harbor добавя „олдскул“ усещане към Fallout 4 – избора на страна, радиацията, която е навсякъде, клаустрофобията, причинена от мъглата, заплахата от дори по-голямо унищожение – всичко е добавено за една невероятна смес“, коментира той. Dishonored 2, FIFA 17, Battlefield 1 допълват неговия избор. За Нийл Дръкман (Naughty Dog), The Last Guardian е безспорната игра на годината. Inside, Super Mario Run, Rez Infinite и Dishonored 2 съставляват останалата част от Топ 5 на Дръкман.

Можете да видите мнението на останалите разработчици тук. А кои са вашите „игри на 2016-та“? Може да споделите в коментарите.