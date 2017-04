Първата игра от серията Saints Row, честно казано, доста оприличаваше Grand Theft Auto франчайза. Втората част обаче заслужено си спечели много фенове. И сега се предлага абсолютно безплатно на GOG.

Най-новата промоция на сайта GOG.com – Deep Silver Sale, предлага на клиентите си заглавия на горещи цени. Освен възможността напълно безплатно да си изтеглите и играете Saints Row 2, можете да закупите Saints Row 4 само за $4,99 или Saints Row: Gat Out of Hell на цена от $3,74. Безплатната промоция обаче продължава само за два или три дни, така че побързайте. Потребителите с акаунт в сайта могат много бързо да си свалят копието за персонални компютри.

Описанието в официалната страница гласи: „Saints Row 2 носи истинска свобода на гейминга с отворен свят. Геймърите могат да играят като които си искат, както си искат и с когото си искат в това продължение, част от обичаната и изключително успешна поредица Saints Row“. По принцип играта се продава за $9,99, така че сделката си е привлекателна. Освен това версията е без DRM (без активиране и регистриране на ключове) и предлага пълно връщане на парите ако не ви хареса… не че това има значение в този случай.

GOG предлага и Deep Silver Bundle с десет известни игри за $47,25 – Saints Row 4: Game of the Century Edition, Saints Row: The Third – The Full Package, Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, Sacred 2 и други.