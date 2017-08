На Е3 събитието Ubisoft разкри вълнуващия и амбициозен проект Skull & Bones, предназначен специално за мултиплеър игра. Някои фенове обаче все още се чудят дали се подготвя сингъл-плеър кампания и въпреки че компанията коментира върху това, Gamespot се срещна с креативния директор на проекта – Джъстин Фарен, който обясни малко по-подробно положението. И някои геймъри едва ли ще бъдат доволни.

На първо място Фарен подчерта вдъхновението на екипа от игри като The Last of Us, поради което Ubisoft иска да ангажира играчите за по-дълго време. Историята на Skull & Bones ще бъде надграждана ежемесечно в следващите години с нови локации и предизвикателства всеки път. Освен това Ubisoft се е фокусирала екстензивно върху модела игра-като-услуга, която да се поддържа за трайно време.

Когато Фарен бе запитан дали Skull & Bones ще има сингъл-плеър кампания, той отговори: „Тя ще е тясно свързана с всичко: цялата история ще се преплита във всичко, което вършите, от момента, в който образувате връзка с екипажа, до първото елиминиране на някоя важна клечка, до първото скривалище, всички неща се преплитат между режимите„.

Според Фарен ако не желаете да играете в PvP битки, Skull & Bones просто не е за вас: „Искрено се надявам хората да опитат нашите PvP битки, защото мислим, че те са наистина завладяващи и не толкова нестандартни… като Call of Duty, в която когато излизате от кампанията да играете в мултиплеър, получавате коренно различно впечатление. Когато работих върху Gears of War игрите, често пъти геймърите, предпочитащи мултиплеър, са прекалено различни от тези, които се отдават на кампанията. Ние искаме да съчетаем двете преживявания. Ако беше, например, изолирана еднократна кампания, щеше да бъде срам…„