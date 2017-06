Слух: Halo Gravemind ще бъде анонсирана на E3 2017

343 Industries вече отрече, че ще видим Halo 6 на Е3 2017, но изглежда, че прочутата – и посредствена – поредица все пак ще присъства на голямото изложение. Очакванията са по време на представянето на Microsoft, което тази година ще бъде по-дълго от обикновено, да чуем анонса на новата Halo Gravemind.

Слухът идва от реклама на известната английска търговска верига GAME, където се е появил плакат с въпросното име. Феновете на шутъра помнят Gravemind още от Halo 2.

Посочената дата на излизане е 10 октомври 2017 г., така че анонс по време на Е3 ще бъде тъкмо навреме.

Описанието на плаката подсказва още, че английското студио Creative Assembly (Alien: Isolation) също помага при разработката на играта. Това пък е интересно, защото профилът на студиото се връзва с посланието This place will become your Tomb, което личи на промоционалния плакат. С други думи, евентуалната игра може да има по-изразен хорър елемент.