Спенсър: Xbox One X идва в отговор на желанието на потребителите, не заради конкуренцията

Xbox One X беше звездата на Microsoft по време на отминалото вече Е3. Конзолата, чието проектно име беше Project Scorpio разполага със сериозни характеристики, за да изстиска максималното от една видеоигра, създадена за новото поколение. Мнозина побързаха да правят сравнение с друга конзола от междинно поколение – PS4 Pro на Sony, която излезе преди Xbox One X. Шефът на Xbox звеното Фил Спенсър обаче, нееднократно заявява, че той не смята да противопоставя Xbox на сравнение с конкуренцията и да развива платформата в отговор на действията на другите производители на конзоли. This is for the Players („Това е за играещите“ – б.пр.) може и да е актуално мото, измислено от Sony, но може спокойно да послужи и за обобщение на това, което каза наскоро Спенсър по отношение на новия игрови хардуер на Microsoft в интервю за Giant Bomb.

„До голяма степен, това, което се опитваме да правим с екипа ми за развитието на Xbox е реактивно, тъй като ние обръщаме сериозно внимание на обратната връзка с играещите. Аз самият съм доста активен в социалните геймърски общности, Twitter акаунта му, Xbox Live… Там съм. Не се опитвам да се крия. Аз не само получавам тази обратна връзка, но и правя нещо по въпроса. Това е реакционно, реагирам на това, за което молят хората“, обяснява той. „Бих казал по отношение на Xbox One X, аз си спомням за оригиналния Xbox, че имаше това настроение за технологията, като за наистина мощна конзола. И когато и днес ние правим своите проучвания, именно думата „мощ“ е тази, която най-често срещам. Исках да покажем, че се придържаме към обещаното и това, което очакват хората от нас“. Спенсър споделя, че той не е бил в течение на това, което подготвя „конкуренцията“. „Не знаех за подготвяна от тях конзола, до последния момент. Така че тук не говорим за директно конкуриране“.