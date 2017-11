Стартира есенната разпродажба в Steam

Черният петък и големите намаления, ознаменуващи края на годината вече стартираха. Поредните, които анонсираха старта на своята акция бяха Valve, които до 28-ми ще предлагат страхотни отстъпки за актуални игри с намаления до 60%: над 5000 заглавия!

Така например, феновете на хоръра може да си спестят половината от реалната цена на новия The Evil Within. С толкова е намалена цената и на Resident Evil 7, на Dead by Daylight на пакета Outlast Trnity и на други хорър игри. Тишината на Everybody’s Gone to the Rapture е намалена със 75%, а Alien: Isolation Collection е намалена също с толкова.

Какво друго ново да откриете тук? Последният Dirt е намален с цели 60%. Всички пакети на Black Desert Online получават 50% намаление от цената си. Deus Ex: Mankind Divided получава цели 85% отстъпка. Новият „Вещер“ и последния Wolfenstein, Rise of the Tomb Raider, Football Manager 2018, Stellaris и още множество заглавия влизат в тази умопомрачителна акция, която ще ви остави без пари, но ще получите възможността да зарадвате себе си или близък до вас човек.