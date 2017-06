Стартира лятната разпродажба на GOG.com

Ето я и нея! Лятната разпродажба на GOG.com стартира с над 1500 заглавия и безпллатна игра (Rebel Galaxy), както и със завръщането на GOG Connect: възможност да освободите няколко от 40 заглавия от каталога на Steam от DRM робство.

И ако мислите, че тук има единствено „добри стари игри“ се лъжете. Не сте играли още последния „Вещер“. Играта е намалена с 40%, а заедно с нея може да се сдобиете с някой от експанжъните или направо със сезонния пропуск на съвсем прилична цена. Сред другите намалени актуални игри откриваме имената на Pillars of Eternity (всички издания, в това число Royal изданието), Torment: Tides of Numenera, разширеното издание на Divinty: Original Sin, Neverwineter Nights, Wasteland 2, This War of Mine и много стари, но златни игри. Не ви харесва това, което виждате днес? Отбийте се утре, вдругиден или всеки ден до 20.06., когато приключва разпродажбата.