Създателите на The Vanishing of Ethan Carter с анонс на новата си игра

Създателите на The Vanishing of Ethan Carter анонсираха своята следваща игра по време на The Game Awards. Изглежда The Astronauts правят завой на 180, тъй като Witchfire, каквото е името на новото заглавие, няма да притежава и частица от спокойствието и безбрежността на света напредходния им проект. По всичко личи, че става дума за FPS с лудешки ритъм и много пукотевица.

Явно е, че задълго ще си останем с този тийзър, тъй като, както обяснява разработчикът, играта има още дълъг път преди завършването си.

„Играта е още много далеч преди появата си и ние не анонсираме други платформи, освен PC/Steam. Причината да пуснем тийзъра толкова рано е просто да ви уверим, че сме си все още тук и да ви покажем колко радикално различен е този нов проект, сравнен с предишната ни игра“, пишат The Astronauts.