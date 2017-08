Създателят на Travian ще е издателя на Shroud of the Avatar за Европа

Вече четири години в Early Access форма, Shroud of the Avatar най-после се очаква да излезе тази година. Потвърждава го и новината от тази седмица, за която предава VentureBeat. Ричрард Lord British Гариот и Portalarium са намерени издател на модерната версия на емблематичната игра. Това ще е компанията зад популярната браузърна игра „Травиан“, Travian Games.

Shroud of the Avatar ще се издава от Polatarium в САЩ, откъдето е и студиото, а за останалата част на света ще отговаря Travian. Медията коментира, че вероятно немската компания ще помогне и със завършване на играта, след като през юни Гариот се обърна отново към краудфъндинга, за да набере допълнително средства за завършване на играта. Shroud of the Avatar.

Самите Travian вече имат опит в издаването на видеоигри – железопътния сим Rail Nation и друг краундфъндинг спонсориран проект, Crowfall.

Американското студио обещава огромен свят, в който играещите ще могат да създадат свои собствени светове и истории. Основната кампания, обещава Гариот, ще е над 40 часа, като тя е написана от самия него и забележителния фентъзи автор и RPG дизайнер Трейси Хикман (Dragonlance, Dragonships of Vindras). Гариот заяви вече, че играта е почти завършена и вероятно мнозина от вас, които са фенове на игрите на Ultima и RPG приключенията са завършили първата глава, като общо три милиона са изиграните часове от геймърите досега.