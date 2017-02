Според директора на Xbox Фил Спенсър, 2017-та година ще е „добра“ за ексклузивни заглавия за конзолата и по-продуктивна от предишната.

Спенсър написа това в Twitter и добави още, че платформата би трябвало да има „повече игри от разработчиците на Xbox от миналата година, които да са с по-голямо разнообразие.“ Освен това феновете предположиха, че той съобщава за още една нова предстояща игра, но по-късно Спенсър обясни, че това се е отнасяло за вече обявеното екшън-приключенско заглавие на студио Rare – Sea of Thieves.

Ексклузивите за Xbox конзолата през 2016-та година включват Gears of War 4, Quantum Break, ReCore, и Superhot. Тази година обаче се очакват заглавия като Crackdown 3, Cuphead, State of Decay 2 заедно с гореспоменатата игра Sea of Thieves ексклузивно и само за Xbox One.

Като цяло, 2017-та година се очертава като изключително важна за Xbox, тъй като се очаква Проект Scorpio (който се очаква да изпълнява игри на 4К резолюция без мащабиране) да бъде пуснат през празниците. Засега не се знае дали Microsoft ще представи конзолата до Е3 събитието, но компанията потвърди, че работата върху системата върви „страхотно“. Заедно с това Спенсър обсъжда в Twitter възможността много Xbox 360 заглавия да работят на персонални компютри в режим на съвместимост. Засега обаче няма никаква друга информация и повече предстои да разберем може би преди Е3.